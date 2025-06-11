Стало известно, где будет играть не допущенный до РПЛ клуб

Пресс-служба новороссийского «Черноморца» на своем официальном сайте объявила, что клуб на заседании комиссии по лицензированию Российского футбольного союза (РФС) предоставил необходимые гарантии для участия в новом сезоне Первой лиги.

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«Это стало возможным благодаря высокой вовлеченности всех участников процесса. Совместно мы сделаем все, чтобы команда не только осталась на профессиональном уровне, но и радовала своих болельщиков качественной и достойной игрой!» — говорится в завялении.

В последнем туре Первой лиги «Черноморец» играл с «Сочи». Поединок завершился победой «Черноморца» со счетом 2:1, что позволило команде набрать 64 балла и занять третье место в Первой лиге. «Сочи» стал пятым, имея в активе 57 баллов. «Черноморец» должен был сыграть в стыковых матчах, однако не прошел лицензирование, и его место занял «Сочи». В борьбе за возвращение в Российскую премьер-лигу (РПЛ) сочинский клуб одолел «Пари Нижний Новгород» и сыграет следующий сезон в высшем дивизионе.