Инвестор ФК «Висла» Кокосински подавился кнедликом и умер

Ключевой инвестор польского футбольного клуба «Висла» Томаш Кокосински скончался после того, как подавился кнедликом в одном из ресторанов. Об этом сообщает wiadomosci.radiozet.pl.

Отмечается, что инцидент произошел еще 4 июня. По данным портала, Кокосински прибыл в Польшу с намерением завершить покупку миноритарного пакета акций «Вислы» стоимостью в пять миллионов долларов. Вечером он отправился в один из ресторанов в Кракове, где подавился кнедликом. Его госпитализировали в больницу в критическом состоянии.

Там он пробыл неделю, а затем скончался, не приходя в сознание, из-за необратимых нарушений функций мозга. Ему было 42 года.

Стоит отметить, что Кокосински возглавлял компанию Metalogic Industries, которая занимается металлообработкой.

Кнедлик представляет из себя вареное изделие из теста или картофеля, распространенное в чешской и словацкой кухнях. Он может быть сладким и несладким, с начинкой и без.