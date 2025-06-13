Во "Фламенго" опровергли переход Жерсона в "Зенит"

Бразильский футбольный клуб "Фламенго" опроверг переговоры с "Зенитом" о трансфере Жерсона.

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Технический директор бразильского клуба Жозе Боту прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что "Зенит" договорился о переходе Жерсона. Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 25 миллионов евро, а зарплата игрока в России будет в три раза выше, чем во "Фламенго".

Боту заявил, что Жерсон - игрок его клуба.

"Ни мы, ни Жерсон не ведем переговоров с другими клубами. Любые предложения отклоняются. Любой клуб, который хочет заполучить Жерсона, знает, что ему нужно делать. На данный момент отступные не были выплачены. Мы не можем принимать решения на основе догадок или того, что говорит пресса", - цитирует его O Globo.

Технический директор "Фламенго" отметил, что Жерсон намерен сыграть за команду на клубном чемпионате мира. 28-летний полузащитник ранее выступал за французский "Марсель", итальянские "Фиорентину" и "Рому". Контракт с "Фламенго" истекает в 2030-м году.