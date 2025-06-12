Черчесов рассказал о негативном влиянии журналистов на молодых футболистов

Lenta.ru

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о негативном влиянии журналистов на молодых футболистов. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Черчесов рассказал о негативном влиянии журналистов на молодых футболистов
© globallookpress.com

По мнению специалиста, работники СМИ часто хвалят юных игроков, после чего тех становится не узнать.

«Как говорил покойный Виктор Прокопенко: "Футболиста надо вовремя схватить за ноги и спустить с небес на землю"», — отметил Черчесов.

Специалист также отказался называть фамилии молодых российских футболистов, которые могли бы заиграть в Европе.

«Скажу, что футболисты европейского склада есть. В плане техники, в плане качества», — добавил он.

В марте прошлого года Черчесов назвал лучшего российского футболиста. По его мнению, это полузащитник «Монако» Александр Головин.