Романцев высказался о скандальном поведении Станковича в «Спартаке»

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев высказался о скандальном поведении нынешнего наставника красно-белых Деяна Станковича. В минувшем сезоне сербский специалист проявлял чрезмерную эмоциональность, часто спорил с судьями, за что неоднократно получал красные карточки и вызывался на заседания КДК РФС.

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