Денис Глушаков назвал лучшего полузащитника РПЛ

Бывший футболист московских «Локомотива» и «Спартака» Денис Глушаков назвал лучшего полузащитника сезона-2024/2025 в Российской Премьер-Лиге.

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«Лучший полузащитник сезона — Матвей Кисляк. Ярко бросается в глаза его игра, я вижу его потенциал. Мне очень понравилось, как смело играет молодой парень. Батраков в прошлом году был лучшим, в этом Кисляк. Пусть лучше они растут и играют, чем легионеры. При всем уважении к легионерам, когда свои прогрессируют — на душе аж теплее как-то», — сказал Глушаков в видео на YouTube-канале «О, футбол!».

В сезоне-2024/2025 чемпионата России 19-летний Матвей Кисляк провёл 22 матча, забил один мяч и отдал одну голевую передачу.