Польский специалист Михал Пробеж покинул пост главного тренера сборной Польши. Информация об этом появилась на официальном сайте Польского футбольного союза.

«Я пришел к выводу, что в нынешней ситуации лучшим решением для блага сборной будет моя отставка с должности ее главного тренера», — сказал Пробеж.

10 июня польская команда проиграла Финляндии со счетом 1:2 в матче отборочного этапа чемпионата мира мира — 2026.

6 июня польский форвард и капитан национальной команды Роберт Левандовски на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) объявил, что намерен прекратить выступления за национальную сборную Польши, пока ее тренирует Пробеж. Он заявил о потере доверия к специалисту.

Специалист возглавил польскую команду в сентябре 2023 года. Левандовски не получил вызов в сборную в июне и объяснил, что это произошло из-за ментальной усталости. 6 июня польские футболисты в товарищеском матче встречались с командой Молдавии и одержали победу со счетом 2:0.