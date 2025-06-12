Стало известно об обнаружении рака у футболиста российского клуба

Защитнику ярославского «Шинника» Бену Загре диагностировали рак в начальной стадии. Об этом стало известно Metaratings.

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В апреле игроку провели плановую операцию по удалению опухоли на ноге в Ярославле. У футболиста взяли биопсию, и первоначально врачи ничего не обнаружили.

Повторный анализ в другой клинике города показал отклонения, а по возвращении игрока на родину в Буркина-Фасо диагноз игрока подтвердился: рак. Футболист будет проходить лечение в Германии или Израиле.

Контракт 26-летнего Загре с «Шинником» истекает 30 июня. В минувшем сезоне футболист провел 27 матчей в ФНЛ, в которых отметился тремя забитыми мячами.