Стало известно, кто возглавил московское "Динамо"

Главный тренер сборной России Валерий Карпин возглавил московское "Динамо".

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Контракт с новым наставником подписан до 2028 года. Ранее "Динамо" возглавлял Марцел Личка, а после его увольнения в конце сезона исполняющим обязанности главного тренера был Ролан Гусев.

Ранее Карпин помимо поста в национальной сборной с 2021-го года был наставником "Ростова", но в начале 2025-го он покинул этот пост, заявив, что намерен сконцентрироваться на национальной команде.

Российский футбольный союз ранее одобрил совмещение постов для Карпина, но как только сборную России вернут на международную арену, то ему придется завершить работу в клубе.