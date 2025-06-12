Победитель Лиги Европы "Тоттенхэм" назначил Томаса Франка на пост главного тренера

Датчанин Томас Франк назначен на пост главного тренера английского футбольного клуба "Тоттенхэм". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение со специалистом рассчитано до 2028 года.

Ранее ТАСС сообщал, что "Тоттенхэм" отправил в отставку с поста главного тренера австралийца Ангелоса Постекоглу. В минувшем сезоне лондонцы заняли 17-е место в чемпионате Англии и стали победителями Лиги Европы, выиграв первый официальный трофей с 2008 года.

Франку 51 год, с 2018 года он возглавлял английский "Брентфорд", с которым в 2021 году вышел в высший дивизион чемпионата Англии. В прошлом сезоне команда заняла 10-е место в премьер-лиге. С 2013 по 2016 год Франк возглавлял датский "Брондбю".