Экс-игрок ЦСКА Жо задержан бразильской полицией

Бывший нападающий ЦСКА Жо был задержан в аэропорту Гуарульюса по обвинению в неуплате алиментов. Об этом сообщает Globo Esporte.

© Чемпионат.com

По информации источника, сотрудники правоохранительных органов задержали экс-игрока красно-синих в момент, когда он собирался сесть в самолёт.

В мае минувшего года Жо уже арестовывали по причине неуплаты им алиментов. Однако в той ситуации суд удовлетворил ходатайство защиты и освободил экс-форварда на следующий день.

Жо выступал в составе ЦСКА с 2006 по 2008 год. За этот период он принял участие в 77 матчах во всех турнирах, в которых отметился 44 голами и 10 результативными передачами. С армейцами бразилец становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны.