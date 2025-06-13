Гаттузо провёл встречу с Буффоном по поводу своего назначения в сборную Италии

Дженнаро Гаттузо стал главным кандидатом на пост главного тренера сборной Италии после отказа Клаудио Раньери.

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По данным Sky Sport Italia, 47-летний специалист в ближайшие дни проведёт прямые переговоры с президентом федерации футбола Италии Габриэле Гравиной.

Также Гаттузо уже обсуждал возможную работу в сборной с Джанлуиджи Буффоном, возглавляющим делегацию национальной команды. Встреча прошла в позитивном ключе, и Гаттузо выразил готовность принять предложение.

Гаттузо 5 июня покинул пост главного тренера хорватского «Хайдука». В течение карьеры итальянский специалист также возглавлял «Марсель», «Валенсию», «Наполи», «Милан» и другие команды. После двух туров группового этапа квалификации к чемпионату мира 2026 года сборная Италии набрала три очка и занимает третье место.