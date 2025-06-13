Прокуратура Амстердама не подтвердила планы по экстрадиции Промеса

В прокуратуре Амстердама не подтвердили сообщения о планах добиться экстрадиции из Дубая бывшего нападающего "Спартака" Квинси Промеса.

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Пресс-секретарь ведомства Эверт Бурстра заявил о том, что на данный момент не может подтвердить ранее появившуюся информацию о планах экстрадировать игрока, сообщает ТАСС.

Он добавил, что если экстрадиция состоится, то в дальнейшем комментарии по делу Промеса будет давать отдел прокуратуры по апелляциям.

В четверг издание De Telegraaf сообщило, что Промес был арестован и помещен в следственный изолятор. И решается вопрос о его экстрадиции на родину.

В Нидерландах Промес приговорен к 1,5 года за нападение на родственника и на 6 лет за участие в контрабанде более тонны кокаина. Футболист объявлен в международный розыск, а его адвокаты подали апелляцию на эти решения.