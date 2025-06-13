«Наполи» договорился о контракте с лучшим бомбардиром «Удинезе»

«Наполи» желает заполучить нападающего «Удинезе» Лоренцо Лукку. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

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По информации источника, неаполитанцы согласовали условия личного контракта с 24-летним форвардом. Футболист дал согласие на переход в клуб.

Теперь «Наполи» осталось договориться о трансфере с «Удинезе». Сообщается, что переговоры должны состояться на следующей неделе.

Лоренцо Лукка — лучший бомбардир «Удинезе» в прошедшем сезоне. В минувшем розыгрыше Серии А игрок принял участие в 33 матчах, в которых записал на свой счёт 12 голов и сделал одну результативную передачу. Transfermarkt оценивает стоимость Лукки в € 22 млн.