Названа самая результативная команда в РПЛ

Московское «Динамо» стало самой результативной командой Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2024/25. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Цифроскоп».

Московский клуб забил 61 гол, благодаря чему опередил по этому показателю «Краснодар» (59), «Зенит» (58) и «Спартак» (56). «Динамо» впервые в своей истории добилось такого результата.

Отмечается, что этот розыгрыш РПЛ стал 13-м, в котором чемпион страны не стал самой результативной командой.

Чемпионат России сезона-2024/25 на первом месте завершил «Краснодар», набрав 67 очков. Команда оформила победу в РПЛ в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории.

Второе место в национальном первенстве занял петербургский «Зенит», в активе которого оказалось 66 баллов. Замкнул тройку лидеров московский ЦСКА, набравший 59 баллов. На два очка отстал от него финишировавший четвертым столичный «Спартак». «Локомотив» расположился на шестой строчке, набрав 53 балла.