Раскрыт феномен Валерия Карпина

Голкипер сборной России Антон Митрюшкин высказался о работе под руководством Валерия Карпина.

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"Видно, что Карпин набрался большого опыта. Харизмы у него и тогда было не отнять, а сейчас он прибавил в опыте, что для тренера очень важно. Видно, что Валерий Георгиевич чувствует себя уверенно, а эта уверенность передается игрокам. Считаю, феномен Карпина в его подходе, психологии и в своем посыле", - цитирует Митрюшкина Sport24.

В июне национальная команда России провела два товарищеских матча - сыграла вничью с Нигерией в "Лужниках" (1:1), а также одержала выездную победу над Белоруссией в Минске (4:1). Сообщалось, что осенью сборная России может сыграть с Уругваем или Аргентиной.

Вчера, 12 июня, появилась информация, что Валерий Карпин заключил контракт с московским "Динамо" и в ближайшее время будет представлен в качестве главного тренера бело-голубых. Напомним, что российский специалист в конце февраля покинул пост главного тренера "Ростова".