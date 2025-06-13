Спортивный арбитражный суд (CAS) частично удовлетворил апелляцию английского «Вест Хэма» на решение Международной федерации футбола (ФИФА) по делу экс-игрока московского ЦСКА Николы Влашича. Об этом сообщается на сайте CAS.

CAS разрешил «Вест Хэму» временно не платить ЦСКА за Влашича 8,55 миллиона евро плюс 5 процентов годовых. Однако клуб обязан будет это сделать после снятия санкций и ограничений на финансовые операции. Если в течение 45 дней после появления возможности сделка не будет проведена, «Вест Хэму» будет грозить запрет на регистрацию новых игроков до трех трансферных окон.

В ЦСКА оказались разочарованы вынесенным решением.

«Оно продиктовано исключительно политической повесткой. Это решение не вызывает ничего кроме категорического непонимания и по сути является бессрочной рассрочкой для английского клуба», — говорится в заявлении на сайте команды.

Влашич выступал за ЦСКА с 2018-го по 2021-й. В составе армейцев хорватский полузащитник сыграл в 108 матчах, забил 33 мяча и сделал 21 результативную передачу.