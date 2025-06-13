«Реал» объявил о переходе 17-летнего вундеркинда

Мадридский «Реал» на своем официальном сайте объявил о подписании 17-летнего атакующего полузащитника «Ривер Плейт» Франко Мастантуоно.

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«Футбольный клуб «Реал Мадрид» объявляет, что Франко Мастантуоно будет игроком нашего клуба в течение следующих шести сезонов, с 14 августа 2025 года по 30 июня 2031 года», — говорится в заявлении.

Мастантуоно тренировался и выступал за «Ривер Плейт» с 2019 года. За главную команду футболист провел 61 матч, в которых забил десять мячей и отдал семь результативных передач. По версии авторитетного портала Transfermarkt рыночная стоимость Мастантуоно составляет €30 млн.

В чемпионате Испании «Реал» занял второе место, набрав 84 очка. Чемпионом Испании стала каталонская «Барселона», у которой после 38 туров в активе 88 баллов. В Лиге чемпионов «Реал» вылетел на стадии 1/4 финала, уступив по сумме двух матчей лондонскому «Арсеналу».

25 мая «сливочных» возглавил испанец Хаби Алонсо. Контракт со специалистом рассчитан до 30 июня 2028 года. На этом посту он заменил Карло Анчелотти, который подписал контракт со сборной Бразилии.