Агент раскрыл имя следующего российского футболиста в европейском топ-клубе

Футбольный агент Паулу Барбоза выразил мнение, что следующим российским игроком, который отправится в европейский топ-клуб, станут Матвей Кисляк или Алексей Батраков.

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Его слова приводит «РБ Спорт».

«Трудно сказать, потому что могут состояться абсолютно неожиданные трансферы, а ожидаемые — сорваться. Но можно предположить, что Кисляк или Батраков, которые очень ярко выступили в прошлом сезоне. За ними, безусловно, пристально следят европейские скауты», — заявил Барбоза.

В завершившемся сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) в активе 20-летнего Батракова 14+7 по системе «гол+пас», на счету 19-летнего Кисляка, который присоединился к основному составу во второй части чемпионата, 1+1.

В настоящий момент в европейских клубах топ-5 лиг выступают четыре футболиста из России: Арсен Захарян («Реал Сосьедад»), Матвей Сафонов («ПСЖ»), Далер Кузяев («Гавр»), Александр Головин («Монако»).