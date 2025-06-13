Экс-игрок «Спартака» арестован в своем доме в Дубае

Бывший футболист столичного «Спартака» Квинси Промес вот-вот окажется за решёткой. На родине, в Нидерландах, его признали виновным в поножовщине, а также участии в контрабанде наркотиков. Правда, задержать не смогли — с осени прошлого года Квинси играет за дубайский «Юнайтед» и живёт в ОАЭ.

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Но чиновникам удалось уладить юридические нюансы, и в результате 33-летнего спортсмена арестовала полиция в его собственном доме в Дубае. Об этом сообщает De Telegraaf. Временно Промеса поместили в изолятор. Ожидается, что в ближайшие дни состоится экстрадиция спортсмена в Нидерланды. Промеса доставят под надзором Королевской военной полиции на родину.

В качестве наказания суд приговорил Квинси Промеса к семи годам лишения свободы.

За московский «Спартак» Квинси Промес выступал с 2014 по 2018 годы, а также с 2021-го по 2024-й. В общей сложности нападающий забил 192 гола.