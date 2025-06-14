Стало известно о желании ЦСКА пригласить Каннаваро на пост главного тренера

Московский ЦСКА хочет пригласить итальянца Фабио Каннаваро на пост главного тренера. Об этом стало известно журналисту Джанлуке Ди Марцио, он сообщил об этом на своем сайте.

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По информации источника, в итальянце лично заинтересован президент армейцев Евгений Гинер. Как сам специалист относится к такому варианту продолжения карьеры, не уточняется.

Последним местом работы Каннаваро было загребское «Динамо». Он также возглавлял итальянские «Удинезе», «Беневенто» и несколько китайских клубов.

Ранее кандидатов на пост главного тренера ЦСКА назвал «Чемпионат». Среди них были экс-наставник самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин и бывший тренер греческого АЕКа Матиас Алмейда.