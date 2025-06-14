Василий Березуцкий покинул пост главного тренера "Сабаха"

Россиянин Василий Березуцкий покинул пост главного тренера азербайджанского футбольного клуба "Сабах". Об этом сообщает пресс-служба команды.

"Футбольный клуб "Сабах" сообщает, что по взаимной договоренности сторон принято решение о расторжении контракта с главным тренером команды Василием Березуцким по семейным обстоятельствам. Клуб выражает искреннюю благодарность Василию Владимировичу за высокий профессионализм, ответственное отношение к работе и значимый вклад в развитие команды. Под его руководством "Сабах" завоевал первый в своей истории трофей", - говорится в сообщении пресс-службы.

Березуцкому 42 года, он возглавлял "Сабах" с ноября 2024 года, под его руководством клуб выиграл первый в истории трофей - Кубок Азербайджана. Ранее Березуцкий входил в тренерский штаб Леонида Слуцкого в китайском "Шанхай Шэньхуа", работал в тренерских штабах нидерландского "Витесса", московского ЦСКА и "Краснодара".

В период игровой карьеры Березуцкий выступал за московские "Торпедо-ЗИЛ" и ЦСКА. В составе красно-синих он стал шестикратным чемпионом России и семикратным обладателем Кубка России, а также победителем Кубка УЕФА. В составе сборной России Березуцкий провел 101 матч, забив пять голов.