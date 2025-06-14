Фабио Челестини станет новым главным тренером ЦСКА

Бывший главный тренер швейцарского «Базеля» Фабио Челестини подпишет контракт с московским ЦСКА в ближайшие два дня. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Один из ключевых руководителей ЦСКА Евгений Шевелёв находится в Европе, где завершает сделку.

49-летний Фабио Челестини возглавлял «Базель» в период с 2023 по 2025 год. Ранее он работал в «Сьоне», «Люцерне», «Лугано» и других клубах.

Ранее пост главного тренера армейцев покинул Марко Николич, который возглавил греческий АЕК. Под руководством Николича ЦСКА в сезоне-2024/2025 занял третье место в Российской Премьер-Лиге и выиграл Фонбет Кубок России.