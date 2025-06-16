«Если команда борется за золото, то тренер не должен совмещать» — Сенников о назначении Карпина в «Динамо»

Двукратный чемпион России по футболу в составе «Локомотива» Дмитрий Сенников в разговоре с «Матч ТВ» назвал неправильным совмещение Валерием Карпиным постов главного тренера сборной России и московского «Динамо». «Динамо» в пятницу объявило о назначении Карпина на пост главного тренера команды. Соглашение с 56‑летним специалистом рассчитано до лета 2028 года. С 2021 года Карпин также возглавляет тренерский штаб сборной России. — Понятно, что Валерий Георгиевич хочет ставить большие задачи. Я рад, что он пришел в «Динамо». Еще одна команда будет бороться за золото. Но я думаю, что если команда борется за золото, то тренер не должен совмещать. Я даже не представляю, будет матч сборной, он будет уезжать и оставлять команду. Так, наверное, неправильно. Одно дело, когда команда занимает 7–8‑е место, а другое дело — когда команда на первом‑втором месте. Я не представляю, чтобы, допустим, Семак уезжал бы из «Зенита» на две недели. Единственное, когда команда базовая для сборной, когда почти все твои игроки у тебя в сборной, как было при Олеге Ивановиче Романцеве, то, наверное, можно совмещать. Но это было давно, 25 лет назад. Посмотрим — получится или нет. Считаю, что будет непросто. Если перед «Динамо» стоит задача — золотые медали, конечно же, лучше быть только в «Динамо», — сказал Сенников «Матч ТВ». С марта 2022 года по февраль 2025‑го Карпин совмещал работу в национальной команде с работой в «Ростове». Карпин покинул пост главного тренера «Ростова» перед началом весенней части сезона‑2024/25. По итогам минувшего сезона «Динамо» с 56 очками заняло пятое место в турнирной таблице МИР РПЛ. Ранее главным тренером клуба был Марцел Личка, который был уволен в начале мая. Обязанности главного тренера до конца сезона исполнял Ролан Гусев. Прямые трансляции матчей МИР РПЛ смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.