Бывший менеджер сборной России и «Зенита» Оресте Чинквини призвал отпустить бразильского игрока петербургской команды Луиса Энрике, который заявил о желании вернуться в свою бывшую команду «Ботафого». Его слова приводит «Советский спорт».

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«Если Луис Энрике говорит, что хочет вернуться, что ему хочется в Бразилию, то не надо ему мешать. В команде должны быть игроки, которые хотят играть за «Зенит», хотят выигрывать с ним чемпионство, трофеи», – сказал Чинквини.

Энрике перешел в петербургский клуб зимой 2025 года. 16 марта он дебютировал за «Зенит» в матче 21-го тура чемпионата России против московского «Спартака», выйдя в стартовом составе. В этом же матче он оформил дебютный гол. Всего он провел 12 матчей за команду.

В заключительном туре РПЛ «Зенит» на своем поле разгромил грозненский «Ахмат» — 3:0.

В год столетия клуба «Зенит» остался без трофеев. Команда стала второй в Российской премьер-лиге (РПЛ), набрав за 30 туров 66 очков и уступив один балл «Краснодару», впервые выигравшему чемпионство. В Кубке России петербургский клуб завершил выступление на стадии финала Пути РПЛ, проиграв московскому ЦСКА в серии послематчевых пенальти. В финале Кубка России армейский клуб сыграл с «Ростовом» и победил в серии послематчевых пенальти.