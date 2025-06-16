Экс-игрок Мор сказал, что Станислав Черчесов с удовольствием возглавит ЦСКА

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Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор выразил уверенность, что новым главным тренером московского ЦСКА должен стать российский специалист. Его слова приводит «Матч ТВ».

Экс-игрок «Спартака»: Черчесов с удовольствием бы возглавил ЦСКА
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«Я, конечно, за российских специалистов. Тот же Станислав Черчесов сейчас находится в Москве и, я думаю, с удовольствием возглавит армейскую команду. Также всегда можно обратиться к тем, кто приносил ЦСКА славу на футбольном поле. Братья Березуцкие, например», — заявил он.

Последним местом работы Черчесова стала национальная сборная Казахстана.

9 июня ЦСКА официально объявил об уходе Марко Николича, который тренировал клуб с 2024 года. Сербский специалист уже возглавил греческий АЕК.

ЦСКА в сезоне-2024/25 выиграл Кубок России, одолев в финале «Ростов». Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории.

За Суперкубок России армейский клуб сразится с «Краснодаром», который впервые в своей истории завоевал чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ), обыграв в заключительном туре национального первенства московское «Динамо». ЦСКА также завершил сезон в РПЛ победой — над «Пари Нижним Новгородом» и выиграл бронзовые медали первенства.