Гаттузо возглавит сборную Италии

Дженнаро Гаттузо станет новым главным тренером сборной Италии. Об этом сообщают инсайдеры Фабрицио Романо и Саша Тавольери.

По информации источников, контракт с Итальянской федерацией футбола уже подписан, а официальное объявление ожидается на следующей неделе. Легенда «Милана» сменит на посту Лучано Спаллетти, который покинул сборную 8 июня после слабого старта в отборе на ЧМ-2026 — Италия набрала лишь три очка в двух турах.

Последним клубом Гаттузо был хорватский «Хайдук». Ранее 47-летний специалист тренировал «Марсель», «Валенсию», «Наполи», «Милан» и другие команды. Назначение Гаттузо — попытка встряхнуть «Скуадру Адзурру» и вернуть боевой дух.