Экс-президент «Локомотива» раскритиковала тренера «Спартака»

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская раскритиковала тренера московского «Спартака» Деяна Станковича, передает «РБ Спорт».

«Станкович в «Спартаке» не показал ровным счетом ничего. Трудно сказать, что стоит ждать от этой команды в новом сезоне. В борьбу за чемпионство, мягко говоря, не верится», — сказала Смородская.

Специалист возглавил московский клуб летом 2024 года. 25 мая было объявлено о продлении рабочего соглашения. Новый контракт Станковича со «Спартаком» рассчитан до лета 2027 года.

В матче 30-го тура чемпионата России «Спартак» обыграл «Химки» со счетом 5:0. В составе победителей забитыми мячами отметились Наиль Умяров, Манфред Угальде, Ливай Гарсия, Рикарду Мангаш и Роман Зобнин. Эта победа позволила команде набрать 57 очков за весь турнир и завершить его на четвертой строчке турнирной таблицы.

«Краснодар» завершил чемпионат на первом месте, набрав 67 очков. Второе место занял петербургский «Зенит», набрав 66 баллов. Бронзу завоевал московский ЦСКА — 59 очков.