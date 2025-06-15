Чемпион Украины по футболу поругался с блогером из-за русского языка

Чемпион Украины по футболу Евгений Селезнев поругался с юным блогером из-за русского языка. Видео появилось на странице Рената Попружного (Renepro) в TikTok.

Блогер попросил Селезнева не говорить по-русски. Тот в ответ заявил, что знает четыре языка, и спросил, сколько лет сопернику. Когда Renepro ответил, что ему 16, легенда сборной Украины сказал:

«И ты будешь учить, на каком языке мне разговаривать?»

Инцидент произошел во время медиафутбольного матча. Вся перепалка происходила на украинском языке. Блогер подписал видео фразой «Я за равноправие».

Селезнев добился наибольшего успеха, защищая цвета «Шатера». Вместе с командой он стал чемпионом Украины, обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также Кубка УЕФА. Кроме того, футболист выступал за «Днепр», «Кубань» и ряд турецких клубов.