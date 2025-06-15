Гаттузо возглавил сборную Италии по футболу
Чемпион мира 2006 года Дженнаро Гаттузо стал главным тренером сборной Италии. Как сообщается на сайте Итальянской федерации футбола (FIGC), специалист будет представлен команде 19 июня.
- Гаттузо - символ итальянского футбола. Форма сборной для него как вторая кожа. Его мотивация, его профессионализм и его опыт будут иметь основополагающее значение при решении задач национальной сборной, - заявил президент FIGC Габриэле Гравина. - Я благодарю его за готовность и полную самоотверженность, с которыми он принял этот вызов.
Дженнаро Гаттузо 47 лет. 5 июня этого года его отправили в отставку с поста главного тренера хорватского "Хайдука". Ранее в качестве тренера он возглавлял итальянские клубы "Палермо", "Пизу", "Милан", "Наполи", с которым в сезоне-2019/20 завоевал Кубок страны, швейцарский "Сьон", греческий ОФИ, испанскую "Валенсию" и французский "Марсель".
На посту рулевого сборной Италии Гаттузо сменил бывшего тренера петербургского "Зенита" Лучано Спаллетти, который возглавлял команду с 2023 года, а июне ушел в отставку.