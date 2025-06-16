Экс-полузащитник Кузнецов высказался о возможном трансфере Кисляка

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Кузнецов поделился мнением относительно возможного перехода Матвея Кисляка в турецкий «Фенербахче».

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«Да куда Кисляк уйдёт? Не думаю, что Кисляк уйдёт. Брать его в «Фенербахче» на ведущие роли или что, он в запасе будет сидеть? Пусть пацан набирается здесь опыта, он уже хорошо вписался в состав и становится ведущим игроком», — рассказал Кузнецов в интервью Metaratings.ru.

В прошедшем сезоне Кисляк сыграл 33 игры, отличился четыре раза и отдал одну голевую передачу. ЦСКА по итогам года занял третье место с 59 очками и завоевал бронзовые мадали.

На данный момент Матвей оценивается в 8 млн. евро футбольным порталом Transfermarkt.

Контракт полузащитника с армейским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.