Экс-футболист ЦСКА ответил, какие позиции клубу нужно усилить летом

Бывший футболист ЦСКА Максим Боков заявил «Матч ТВ», что московский клуб не нуждается в усилении летом, поскольку нынешний состав армейцев и так способен на многое.

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ЦСКА в прошедшем сезоне стал третьим в МИР РПЛ и завоевал FONBET Кубок России.

— Какие позиции летом надо усилить ЦСКА?

— Нынешний состав готов на многое, особенно судя по игре в конце сезона. Я думаю, что трансферы ЦСКА особо не нужны. От силы один‑два игрока, но в принципе уже всё готово, — сказал Боков «Матч ТВ».

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