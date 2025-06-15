«Бавария» — «Окленд Сити»: Мусиала забил девятый мяч мюнхенцев в игре клубного ЧМ — 2025

В эти минуты на стадионе « Ти-Кью-Эл Стэдиум» (Цинциннати, США) проходит матч группового этапа клубного чемпионата мира по футболу 2025 года, в котором играют мюнхенская «Бавария» и новозеландский «Окленд Сити». «Бавария» выигрывает со счётом 9:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 84-й минуте девятый мяч «Баварии» забил Джамал Мусиала, немец оформил хет-трик.

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. В турнире принимают участие 32 клуба, которые распределены на восемь групп по четыре команды. Два лучших коллектива из каждой группы выйдут в стадию плей-офф.