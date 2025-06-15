Матвей Сафонов поделился ожиданиями от матча «ПСЖ» — «Атлетико» на КЧМ

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов в телеграм-канале поделился ожиданиями от матча с мадридским «Атлетико» на клубном чемпионате мира 2025 года. Встреча между командами состоится сегодня, 15 июня, начало — в 22:00 мск.

«Очень необычно играть в 12 часов дня. Как раз в это время сегодня для нас стартует турнир в США. Стоит жаркая, солнечная погода. Думаю, что ждёт непростая игра. Полтора часа до начала, и мы уже на стадионе», — написал Сафонов.

Клубный чемпионат мира — 2025 проходит в США с 14 июня по 13 июля 2025 года, в турнире принимают участие 32 команды, разбитые на восемь квартетов. «ПСЖ» попал в группу B с мадридским «Атлетико», бразильским «Ботафого» и американским «Сиэтл Саундерс».