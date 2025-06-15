«Очень необычно»: Сафонов о старте клубного чемпионата мира для ПСЖ

Российский голкипер французского «ПСЖ» Матвей Сафонов в своем Telegram-канале поделился размышлениями о начале клубного чемпионата мира, отметив, что команду ждет непростая игра с испанским «Атлетико».

«Очень необычно играть в 12 часов дня. Как раз в это время сегодня для нас стартует турнир в США. Стоит жаркая, солнечная погода. Думаю, что ждет непростая игра. Полтора часа до начала, и мы уже на стадионе», — написал Сафонов.

Поединок между «ПСЖ» и «Атлетико» состоится 15 июня, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Сафонов начнет матч на скамейке запасных, с первых минут выйдет его конкурент — итальянец Джанлуиджи Доннарумма.

Сафонов перебрался во Францию прошлым летом за €20 млн. Первый сезон он провел в статусе второго голкипера команды после Доннаруммы, но выиграв конкуренцию у испанца Арнау Тенаса. Россиянин отыграл 10 матчей в Лиге 1, четыре игры в Кубке Франции, включая полуфинал, и два матча в Лиге чемпионов. При этом «ПСЖ» выиграл все четыре турнира, в которых принял участие: Лигу чемпионов, чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции. Соглашение Сафонова с парижанами будет действовать еще четыре сезона.