Украинец согласовал условия контракта с ПСЖ, где играет россиянин Сафонов

«Пари Сен-Жермен» достиг принципиального согласия с украинским защитником «Борнмута» Ильёй Забарным по поводу личного контракта. Об этом написал журналист и инсайдер Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

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Он отмечает, что соглашение должно быть подписано на пять лет. При этом сделка еще не завершена, а клубы обсуждают вопрос суммы за переход Забарного.

Забарный в сезоне-2023/24 Английской премьер-лиги (АПЛ) сыграл 36 матчей, в которых записал на свой счет одну результативную передачу. Также он сыграл три поединка в рамках Кубка Англии.

В составе парижского клуба выступает российский вратарь Матвей Сафонов, который перешел в команду из «Краснодара» в летнее трансферное окно 2024 года. В янврае 2025 года появилась информация, что Забарный отказал «ПСЖ» из-за Сафонова.

31 мая парижские футболисты стали победителями Лиги чемпионов, оказавшись в финальной игре сильнее миланского «Интера». Матч, прошедший на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене, завершился победой команды под руководством Луиса Энрике со счетом 5:0. Сафонов вошел в заявку на матч, однако на поле так и не вышел.