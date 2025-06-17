ЦСКА заключит с Никитиным и его тренерским штабом пятилетние контракты

Как стало известно «Чемпионату», ХК ЦСКА в ближайшее время объявит о заключении пятилетних контрактов с главным тренером Игорем Никитиным, старшим тренером Дмитрием Юшкевичем, тренером Александром Поповым, тренером по вратарям Рашитом Давыдовым и тренером по физической подготовке Дмитрием Пирожковым.

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Никитин возглавил «Локомотив» в 2021 году. Под его руководством ярославская команда в завершившемся сезоне выиграла регулярный чемпионат КХЛ и впервые стала обладателем Кубка Гагарина.

Отметим, что Никитин ранее уже работал с ЦСКА, который трижды приводил к победе в регулярном чемпионате и один раз — к Кубку Гагарина.