Легендарного тренера раскритиковали за «пренебрежение к украинизации»

Журнал «Украинский тиждень» раскритиковал легендарного украинского тренера Валерия Лобановского за «пренебрежение к украинизации».

Утверждается, что Лобановский сознательно создавал русскоязычную среду, игнорировал украинский язык и культуру.

Также утверждается, что Лобановский отказывался включать гимн Украины перед матчами киевского «Динамо» и заявлял, что на Украине никто не дискриминирует украинский язык.

Лобановский возглавлял сборные СССР, Кувейта, ОАЭ и Украины. В качестве тренера киевского «Динамо» он стал восьмикратным чемпионом СССР, пятикратным чемпионом Украины, двукратным обладателем Кубка обладателей кубков, победителем Суперкубка УЕФА. Сборную Кувейта Лобановский привел к бронзовым наградам Азиатских игр.

В честь Лобановского назван стадион «Динамо» в Киеве.

В завершившемся чемпионате Украины киевское «Динамо» заняло первое место, набрав 70 очков. На второй строчке расположилась «Александрия», набрав 67 баллов. Замкнул тройку сильнейших «Шахтер» (62).