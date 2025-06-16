Березовский рассказал, почему Тикнизян рассматривает «Црвену Звезду»

Тренер вратарей сборной Армении Роман Березовский поделился мыслями о вероятном переходе защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна в «Црвену Звезду». Ранее агент игрока сообщил, что 20-го числа футболист прибудет в Сербию для подписания контракта.

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«Наир — амбициозный человек, он хочет иметь больше игрового времени. В «Локомотиве» этого не хватало. Наверное, он рассматривает «Црвену Звезду» как переходный пункт, трамплин между «Локо» и более серьёзным клубом из Европы. Клуб из Сербии ближе к Европе, играет международные матчи. Всё в руках Тикнизяна», — приводит слова Березовского «Матч ТВ».

Тикнизян выступает за «Локомотив» с 2021 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2026 года. В прошлом сезоне Наир принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив два гола и четыре результативные передачи.