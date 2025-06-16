Защитник «Краснодара» поделился эмоциями от возвращения в родной клуб

Центральный защитник «Краснодара» Виталий Стежко, являющийся воспитанником академии «быков», поделился эмоциями от возвращения в родной клуб. Ранее футболист выступал за новороссийский «Черноморец».

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«Всем привет! Я рад вернуться домой. Я обещал вернуться. Впереди нас ждут только победы. Вперёд «быки»!» — сказал Стежко в видео в телеграм-канале клуба.

В минувшем сезоне 28-летний Стежко принял участие в 30 матчах Мелбет Первой лиги, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 600 тыс.

По итогам прошлого сезона «Краснодар» стал чемпионом России, заработав 67 очков. На втором месте финишировал «Зенит» с 66 очками, тройку призёров замкнул ЦСКА с 59 очками.