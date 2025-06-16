Чемпион Европы по футболу итальянец Леонардо Бонуччи в жестком подкате сбил бывшего капитана женской сборной Англии Стеф Хотон в благотворительном матче.

Игра между командой Англии и сборной мира, где были представлены как знаменитости, так и бывшие футболисты, прошла в Манчестере на «Олд Траффорд».

Бонуччи сыграл в подкате в мяч, однако футболистка «Манчестер Сити» в результате этого упала на газон и повредила плечо.

Сборная мира одержала победу со счетом 5:4. Для детской благотворительной организации было собрано боле 17,5 миллионов евро.