Осинкин прокомментировал свой уход из «Крыльев Советов»

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинкин прокомментировал свой уход из самарской команды.

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«Я никогда не просил у клуба ни копейки. Я был готов уйти, несколько раз говорил с руководством, но мне говорили, что нужно продолжать работать. Чем ближе было к концу сезона, тем больше шло разговоров не о продлении, а о задаче: «Давайте ее выполним, не опустимся в зону стыков, и тогда поговорим», — рассказал Осинкин в интеревью Sports.ru.

Специалист покинул «Крылья Советов» по окончании сезона 2024/25. Клуб из Самары завершил чемпионат на 10 месте и набрал 31 очко.

Осинькин возглавлял «Крылья Советов» с июля 2020 года. Под его началом команда стала победителем Первой Лиги и спустя год вернулась в РПЛ. Также ему удалось дойти до финала Кубка России, где он уступил «Локомотиву» со счётом 1:3.