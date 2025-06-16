Осинкин прокомментировал свой уход из «Крыльев Советов»

Спорт день за днем

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинкин прокомментировал свой уход из самарской команды.

Осинкин прокомментировал свой уход из «Крыльев Советов»
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«Я никогда не просил у клуба ни копейки. Я был готов уйти, несколько раз говорил с руководством, но мне говорили, что нужно продолжать работать. Чем ближе было к концу сезона, тем больше шло разговоров не о продлении, а о задаче: «Давайте ее выполним, не опустимся в зону стыков, и тогда поговорим», — рассказал Осинкин в интеревью Sports.ru.

Специалист покинул «Крылья Советов» по окончании сезона 2024/25. Клуб из Самары завершил чемпионат на 10 месте и набрал 31 очко.

Осинькин возглавлял «Крылья Советов» с июля 2020 года. Под его началом команда стала победителем Первой Лиги и спустя год вернулась в РПЛ. Также ему удалось дойти до финала Кубка России, где он уступил «Локомотиву» со счётом 1:3.