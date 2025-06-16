Футболист сборной России сравнил жизнь в Москве и Ростове-на-Дону

Полузащитник московского «Динамо» и сборной России по футболу Данил Глебов сравнил жизнь в столице и Ростове-на-Дону, где он играл ранее. Об этом сообщает Sport24.

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Игрок заметил, что время в Москве идет быстрее.

«Я с утра уезжаю на базу, потом делаю процедуры, иду в зал, а уже, условно, три часа. В Ростове же жизнь как будто более размеренная», — заявил Глебов.

Футболист также высказался о ценах в Москве.

«Сказать, что не замечал высокий уровень цен — будет неправдой. Но тут важнее, как ты живешь», — добавил Глебов.

Хавбек перешел в «Динамо» из «Ростова» в феврале 2025-го. За южан он играл с 2019 года.