Орлов прокомментировал назначение Карпина на пост главного тренера «Динамо»

Российский футбольный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал назначение Валерия Карпина на пост главного тренера московского «Динамо».

«Надо пожелать Карпину успеха, хотя его «Ростов» в итоге стал восьмым. И не совсем понятно, за какие заслуги взяли Карпина с точки зрения результата. Это тоже риск», — расcказал Орлов в интервью «РБ Спорт».

12 июня 2025 года футбольный клуб «Динамо» подписал контракт с Валерием Карпиным на три сезона, до лета 2028 года.

Трудовое соглашение предусматривает, что Карпин будет совмещать работу в клубе и сборной России, но только до возвращения российского футбола на международные турниры.