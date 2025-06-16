Румынский специалист назначен тренером вратарей «Торпедо»

Румын Даниэл Тудор назначен на должность тренера вратарей московского «Торпедо», сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

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Тудор начал тренерскую карьеру в 2011 году. Специалист входил в штабы московского «Спартака», «Краснодара», грозненского «Ахмата», тульского «Арсенала», саудовского «Аль‑Иттихада» и других клубов.

«Торпедо» по итогам сезона‑2024/25 вышло в РПЛ.

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