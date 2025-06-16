Румынский специалист Тудор назначен тренером вратарей «Торпедо»

Матч ТВ

Румын Даниэл Тудор назначен на должность тренера вратарей московского «Торпедо», сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

Румынский специалист назначен тренером вратарей «Торпедо»
© ФК «Ахмат»

Тудор начал тренерскую карьеру в 2011 году. Специалист входил в штабы московского «Спартака», «Краснодара», грозненского «Ахмата», тульского «Арсенала», саудовского «Аль‑Иттихада» и других клубов.

«Торпедо» по итогам сезона‑2024/25 вышло в РПЛ.

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