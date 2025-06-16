Футболист «Акрона» после медосмотра уехал с костылем

Защитник «Акрона» Жоау Эсковаль покинул клубный медосмотр с костылем, передает корреспондент «Матч ТВ» с места событий.

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В понедельник футболисты «Акрона» проходят медосмотр перед началом сборов.

Эсковаль получил травму ноги в матче 30‑го тура прошедшего сезона МИР РПЛ с «Локомотивом» 24 мая.

Прошлый сезон стал дебютным для «Акрона» в высшем дивизионе, тольяттинцы заняли девятое место. Новый сезон стартует в конце июля.

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