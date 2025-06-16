Мостовой назвал двух россиян, готовых к переходу в европейские чемпионаты

Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой заявил «Матч ТВ», что Алексей Батраков и Максим Глушенков могут перейти в команды из топ‑чемпионатов Европы.

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В прошедшем сезоне МИР РПЛ Батраков отметился 14 голами и семью голевыми передачами за «Локомотив», а на счету Глушенкова девять голов и две передачи за «Зенит».

— Кто из наших футболистов следующим может уехать в Европу?

— Думаю, какие‑то команды из лучших чемпионатов смогли бы взять Глушенкова или Батракова. Другое дело — нужно там доказывать. Есть пример Саши Головина, он уехал и уже семь лет играет в «Монако». У нас думают: «Зачем нам на север, когда и тут неплохо кормят». Это проблема. Там ты обычный футболист, а тут — звезда, — сказал Мостовой «Матч ТВ».

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