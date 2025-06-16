Агент Батракова и Миронова прокомментировал слухи о том, что игроки занимались ставками

Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы Алексея Батракова и Алексея Миронова, в разговоре с «Матч ТВ» опроверг слухи о том, что футболисты занимались ставками на спортивные события.

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Ранее «Mash на спорте» сообщил, что данные Батракова и Миронова оказались в слитой базе данных нелегальной в РФ букмекерской конторы. За ставки футболистам может грозить пожизненная дисквалификация.

— Я думаю, здесь комментировать особо нечего. Любой сайт, похожий на Mash, может написать любую информацию. Что же мы теперь, будем каждую такую новость комментировать? Это точно не соответствует действительности.

— Будете с этим разбираться, что публикуют неправдивую информацию?

— Да, конечно. Юристы изучают, будем реагировать, — заявил Кузьмичев «Матч ТВ».