Матч между сборными России и Ирана находится под угрозой срыва

Товарищеский матч между сборными России и Ирана, который был запланирован на октябрь 2025 года, находится под угрозой срыва из-за конфликта иранской стороны с Израилем. Об этом пишет Sport24 со ссылкой на свои источники.

«В стране начинают нарастать внутренние волнения. Многие представители Федерации футбола, а также других спортивных структур уже начали покидать территорию страны. Обстановка становится все менее управляемой, а последствия — абсолютно непредсказуемы», — указывает один из источников.

Поединок должен состояться 6 октября.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Атаки были направлены на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения высокопоставленных военных. Уже вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале операции «Истинное обещание-3» и нанес ракетные удары по Израилю.

Сборная России из-за отстранения от международных турниров проводит только товарищеские матчи.