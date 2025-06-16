Агент Роналдо из «Ростова» высказался о будущем своего клиента

Футбольный агент Жулио Сезар Гранжа, представляющий интересы нападающего "Ростова" Роналдо, высказался о будущем своего клиента.

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"Роналдо начнет подготовку к сезону с "Ростовом", отправится на сборы в команду. Что касается его будущего, то пока никаких предложений нет", - приводит слова агента "РБ Спорт".

В прошлом сезоне Роналдо провел за "Ростов" во всех турнирах 36 матчей и записал на свой счет 6 забитых мячей и 4 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего форварда в 4 миллиона евро, контракт бразильца с клубом истекает летом 2028 года. Ранее представитель футболиста говорил, что нападающий готов рассмотреть предложение о переходе этим летом.